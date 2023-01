Rilievi radio-attivi, replica di Pirisi (Pd) all’Udc

ALGHERO – “Constatiamo con sorpresa che, dopo 4 anni, una forza politica dell’attuale amministrazione comunale, prova a prendere le difese della Direzione del Parco e dunque chiarendo in maniera inequivocabile la provenienza politica del management del Parco. Già avere la comprensione di questo fatto sarebbe, agli occhi della cittadinanza e degli abitanti del territorio, fonte di chiarezza anche per le dovute responsabilità oggettive.

Per quanto riguarda invece il tema trattato e le giustificazioni prodotte mi riservo, proprio per la complessità dell’argomento e per non chiuderlo con poche righe, di dettagliare una puntuale e specifica risposta con dati alla mano e con minuziosa spiegazione per far sì che tutti quelli che leggono, possano tranquillamente capire ciò che sta avvenendo all’interno del Parco di Porto Conte.

Mi preme comunque, per concludere, fare una considerazione al gruppo politico che ha scompostamente risposto alla mia nota comunicando che, sia il mio partito, il mio ruolo e anche la mia storia politica non ha bisogno, così come maldestramente riportato nella nota, di “letture da parte di altri” o suggerimenti di parte per rispondere o argomentare su un tema che, la stessa forza politica cerca di difendere l’indifendibile. Su ciò si dovrebbe studiare con più attenzione prima di firmare un documento, ma questo, come ho detto all’inizio, sarà oggetto di risposta puntuale utile anche a chi oggi cerca di difendere l’operato del Direttore”.

Mimmo Pirisi Capogruppo PD Alghero