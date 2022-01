Rigenerazione urbana, 4,5milioni ad Alghero

ROMA – “Sono lieta di annunciare che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, firmato il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Tra questi c’è il Comune di Alghero: per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a 4.625.364,68”. A comunicarlo è la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana che spiega: “Nello specifico, il Ministero finanzierà due interventi, sulla base delle proposte che l’amministrazione comunale ha presentato, di 1.500.000 il primo e oltre 3milioni il secondo”.

“Ma non solo – continua la parlamentare – in totale nel Nord Sardegna sono stati ammessi a finanziamento 17 progetti, di cui uno con riserva, quello che riguarda Olbia. Coinvolti anche i Comuni di Sassari, con 4 progetti, Porto Torres, con 3, e Tempio Pausania, con 7. Si tratta di fondi estremamente importanti per le città sarde – sottolinea Paola Deiana – destinati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Interventi e investimenti di rilievo per la transizione ecologica, la sfida avviata come sappiamo dal Movimento 5 stelle che continua a mettere in campo misure, con al centro l’ambiente, volte a migliorare la qualità della vita, coniugando innovazione e sostenibilità”.