“Alghero In-House, zero programmazione”

ALGHERO – “Anche l’ultimo giorno dell’anno l’amministrazione non si smentisce e conferma la sua incapacità a programmare per tempo e con la necessaria visione. Puntuale come un orologio e ampiamente prevista, arriva la proroga del contratto di gestione del servizio dei parcheggi a pagamento non custodito, di superficie ed interrati alla Società Alghero in house. Dopo la scadenza del 31 gennaio 2021, le successive proroghe fino al 7 luglio, il nuovo contratto con decorrenza dal 8 luglio al 31 dicembre 2021 e quindi di fatto trascorsi 11 mesi, senza considerare il periodo precedente alla regolare scadenza contrattuale, l’amministrazione scopre oggi che è necessaria una ulteriore proroga?

Il tempo trascorso non era sufficiente a fare le necessarie valutazioni?

La cosa più tragicomica è che dalla delibera della giunta si scopre che dalla paventata ipotesi della esternalizzazione del servizio annunciata a gran voce dall’amministrazione si passa, invece, alla intenzione di confermare lo stesso in capo alla società Alghero In House con una implementazione e un miglioramento dei servizi. Di fatto come al gioco dell’oca si torna al punto di partenza. Dire che responsabilmente l’opposizione aveva messo in guardia già a luglio dalla imprudenza di separare il contratto di servizi della sosta è fin troppo facile. Ci auguriamo che la proroga di due mesi basti davvero a rimodulare i meccanismi e clausole contrattuali. Per adesso non ci rimane che fare gli auguri a tutto il personale dell’Alghero In House sperando che almeno il nuovo anno l’amministrazione la smetta di giocare e garantisca stabilità e continuità ad un servizio importante per la città”.