Riformatori, scuola di formazione con Fini, Follini, Del Rio, Gardini, Letta, Lupi e Bettini

CAGLIARI – Riparte con quattro giornate ricche di appuntamenti la Scuola politica promossa dai Riformatori e coordinata da Umberto Ticca, arrivata alla sua sesta edizione (hotel Holiday Inn, Cagliari).

“Dopo cinque edizioni di successo siamo pronti per inaugurare il sesto appuntamento di alta formazione che quest’anno verrà declinato su quattro giornate anziché tre, capaci di offrire non solo spunti di riflessione ma anche analisi legate allo sviluppo della Sardegna e all’evolversi dello scenario nazionale. Ci sarà spazio per la politica con ospiti di assoluto rilievo ma anche, tra i tanti temi, per il turismo fuori stagione, l’economia dello sport, la sanità”, ha spiegato il Responsabile Ticca.

Quattro mattinate di lavoro – il 22 febbraio, il primo marzo, il 15 marzo e il 29 marzo – con ospiti politici di carattere nazionale, regionali e una serie di esperti e docenti di altissimo profilo e indiscusse capacità ed esperienza.

GIANFRANCO FINI E MARCO FOLLINI, 22 FEBBRAIO. Ad aprire i lavori nella prima giornata, il 22 di febbraio, sarà il Responsabile della Scuola di formazione Umberto Ticca, che introdurrà sul palco il primo ospite politico, Gianfranco Fini, già Presidente della Camera dei Deputati e oggi impegnato nella geopolitica, che dialogherà con Ignazio Artizzu, caporedattore Rai Sardegna. L’area tematica della prima giornata, introdotta da Maria Amelia Lai, sarà dedicata al turismo fuori stagione. Interverranno Franco Cuccureddu, Assessore regionale del Turismo (“Cosa cerca il turista, cosa propone la Sardegna”); Pierpaolo Vargiu, Presidente Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’ (“I nuraghi si mangiano?”); Andrea Giuricin, e Roberto Devoto, tra i più grandi esperti di trasporto aereo (“L’offerta di voli: come far funzionare il mercato di voli in Sardegna?”. A chiudere Marco Follini, già vicepresidente Consiglio dei Ministri, che interverrà sul tema del bipolarismo guidato da Giuseppe Meloni, giornalista de L’Unione Sarda.

GIANNI LETTA E GOFFREDO BETTINI, PRIMO MARZO. A partire dal suo ultimo libro “Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano”, Goffredo Bettini, già Parlamentare ed Europarlamentare, sarà impegnato – in qualità di primo ospite della seconda giornata, il primo marzo – in un dialogo con Giorgio Angius. L’area tematica introdotta e moderata da Paola Secci sarà dedicata al tema dei rifiuti. Interverranno Aldo Muntoni, docente UniCa, Rosanna Laconi, Assessora Ambiente RAS, Salvatore Pinna, Direttore servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio Assessorato Ambiente RAS. Seguirà la presentazione del libro di Carlo Stagnaro “Superbonus, come fallisce una nazione”, a cura di Giuseppe Fasolino. A chiudere la mattinata sarà Gianni Letta, già Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che traccerà con Simona de Francisci, condirettore Videolina, la linea che divide passato, presente e futuro della politica italiana”

ELISABETTA GARDINI E MAURIZIO LUPI, 15 MARZO. Il 15 marzo i lavori partiranno con Elisabetta Gardini, Vice presidente delegazione Italiana all’ Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che analizzerà lo stato di salute dell’Europa con Flavia Corda, caporedattore Rai Sardegna. L’area tematica sarà dedicata all’economia dello sport con ospiti di assoluto rilievo come Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, Fitp e Paolo Barelli, Capogruppo Fi alla Camera e Presidente Federazione Italiana Nuoto, Fin, che parteciperanno alla tavola rotonda moderata da Enrico Pilia, Vice caporedattore sportivo de L’Unione Sarda. A chiudere ci sarà MAURIZIO LUPI, Presidente Gruppo “Noi Moderati” alla Camera, che dialogherà con Aldo Salaris sul tema del Centro nell’assetto politico di oggi.

GRAZIANO DEL RIO E FABIO RAMPELLI, 29 MARZO. Si chiude il 29 marzo. “Il Centro visto da sinistra” è il titolo dell’intervento di Graziano del Rio, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dialogherà con Giacomo Bedeschi, Direttore La Nuova Sardegna. Il tema centrale della giornata sarà la sanità: nazionale e regionale. I primi due ospiti della tavola rotonda moderata da Franco Meloni saranno Ilaria Capua, virologa, e Giulia Grillo, già Ministro della Sanità. Seguiranno una serie di interventi più legati alla sanità sarda con Marcello Giannico, Amministratore delegato Mater Olbia, Manuela Bocchino, dirigente Istituto Superiore di sanità, e Giovanni Sotgiu, Professore di Epidemiologia UniSS. Chiuderà la mattinata e quindi la Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, che dialogherà con Gabriella Mameli.

Le conclusioni saranno affidate a Umberto Ticca, responsabile Scuola formazione politica e Gabriella Mameli, Presidente dei Riformatori Sardi.