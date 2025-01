Forza Italia difende Alghero In House

ALGHERO – Fin dall’inizio della scorsa consiliatura, l’Assessore alle manutenzioni di Forza Italia ha creduto nelle straordinarie potenzialità di Alghero In House che non ha tradito le aspettative nonostante le ristrettezze finanziarie. Infatti, con una scelta politica diametralmente opposta a quella della precedente amministrazione, che aveva ridotto ai minimi termini le manutenzioni e la cura per il verde, l’Assessorato alle Opere Pubbliche e Manutenzioni ha rafforzato il ruolo della Alghero in House nei settori strategici del verde pubblico e delle manutenzioni, strutturando adeguatamente l’azienda grazie all’assunzione di personale qualificato e specializzato.

Oggi, purtroppo, dalla maggioranza del Campo Largo arrivano giudizi negativi immotivati sull’operato della Società partecipata, che fanno emergere una non approfondita conoscenza del Capitolato manutentivo che disciplina le obbligazioni di Alghero in house, e gettano ombre su chi, quotidianamente, si impegna per gestire con professionalità e dedizione le manutenzioni cittadine.

All’Alghero In House, a tutti i suoi operatori e alla sua Direzione, il nostro totale sostegno e il profondo ringraziamento per l’attività quotidianamente svolta e per l’impegno profuso, – conclude il gruppo di Forza Italia-.