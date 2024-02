Riformatori per Marinaro: “Noi portiamo avanti battaglie per la Sardegna, gli altri ci copiano” | video

ALGHERO – Pietrino Fois, come noto, non le manda a dire. E, quando c’è l’occasione, nello specifico degli incontri elettorali, non si tira indietro nel far sentire la voce del suo storico partito: Riformatori Sardi. Ieri, nella sede di via Verdi, c’è stato un nuovo incontro sempre a sostegno della candidatura alle regionali di Francesco Marinaro.

Alla presenza degli onorevoli Pierpaolo Vargiu e Michele Cossa e dell’altra candidata Amelia Lai, oltre che dei rappresentanti locali ovvero l’assessore Montis, il vice-presidente della Fondazione Alghero e il capogruppo Bamonti e anche di uno dei maggiori esponenti ovvero Alberto Zanetti (del Consorzio Industriale di San Marco) e di altri componenti come il commercialista Marco Spirito, si sono affrontati i temi centrali del percorso politico dei Riformatori con Fois che ha tuonato: “E’ ora di dire basta al fatto che tutti oggi si mettano le medaglie e si accreditino rispetto a tematiche che abbiano portato avanti noi con gli altri che non hanno fatto nulla tranne porsi i meriti e questo – ha continuato Fois – grazie ad una dei peggiori mali della nostra società attuale ovvero i social dove a tutto si crede e dove è facile abbindolare le persone, ma grazie a chi ci sostiene, ascolta e divulga le verità, possiamo continuare a lottare per far conoscere le cose come stanno davvero, in particolare su temi centrali per la vita ed economia del nostro Territorio”.