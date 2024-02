Lo Carraixali de l’Alguer, “Riparte la tradizione tra feste e sfilate” | video

ALGHERO – Ritornano gli appuntamenti del Carnevale ad Alghero. Una festa che rientra in pieno nella tradizione di Alghero e che anni fa vedeva sfilate, serate danzanti e altri eventi presi d’assalto da residenti e da turisti, per lo più, regionali. Quella di quest’anno è, di fatto, una ripartenza che non potrà che portare attuali e, soprattutto, futuri giovamenti all’offerta di intrattenimento in bassa stagione anche per i prossimi anni. Certo è necessario programmare per tempo e, se possibile, investire dei fondi per quanto necessario

Ma, come ribadito anche in conferenza stampa dal vice-presidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta e dall’assessore alla Cultura Alessandro Cocco, “si riparte per ridare vigore ad un appuntamento di grande importanza tradizionale, culturale e anche turistica”. Del resto il Carnevale algherese è uno dei momenti allegorici più attesi del periodo invernale, dedicato ai bambini e alle famiglie. I carri allegorici preparati con cura e maestria sfilano per la città, toccando le vie principali del centro cittadino fino fuori le mura.

Una festa di colori, maschere, installazioni e musica: le tematiche scelte per le maschere sono sempre diverse, da un lato legate alla tradizione, dall’altro frutto di accadimenti, attualità, e fantasia di tutti i soggetti coinvolti.

Programma

Carnevale delle Borgate XXIV edizione

Domenica 11 febbraio dalle ore 15 – partenza da SP 55 bis pressi bivio Palmadula

a cura dell’Associazione Sportiva Guardia Grande

Carnevale a Tre Tempi

Giovedì 8 Febbraio ore 16 Carnevale per i Bambini

Venerdì 9 Febbraio ore 18 Carnevale per gli Adulti

Sabato 10 Febbraio dalle ore 18 Carnevale per i Giovani

Ex Mercato Ortofrutticolo e Piazza Pino Piras

a cura di Artica in collaborazione con JovAlguer e Start

Ragazzinscena “Storia e Mitologia” – Carnevale dei Bambini >> scarica il percorso della sfilata

Sabato 17 febbraio dalle ore 15 – partenza Giardini G. Manno

A cura di Rm Management

WW Il Carnevale e le sue Pentolacce “La Fiaba di Cenepentola”

Domenica 18 febbraio ore 17 – Piazza Pino Piras

a cura de La Nuova Piccola Compagnia

le parole di Pierpaolo Carta: