Rifiuti, pessima gestione degli Ecobox. Fiadel: “Un problema per gli operatori”

ALGHERO – Negli scorsi giorni ha rimbalzato sui media e sui social, e poi nella prima seduta del Consiglio Comunale, l’annoso problema della mancata corretta gestione degli ecobox. Siti creati per far conferire l’immondizia alle attività commerciali che, in alcuni casi, non sono mantenuti nella maniera idonea. D’altra parte è oramai evidente che il tema dei rifiuti è legato a doppio filo all’esplosione di ristoranti, bar, negozi e poi anche seconde case e b&b e dunque imponente antropizzazione in particolare del centro storico. Sul tema interviene la Fiadel.

“Con la presente si intende portare a conoscenza delle problematiche inerenti gli Eco Box vari sparsi nella città, con particolare attenzione quelli posti tra via Sassari lato edicola e via Simon lato opposto e quelli in via Kennedy in piazzetta fronte OVS.

Il segretario territoriale FIADEL di Alghero Stefano Delrio, in merito alle recenti immagini circolate in TV e sui giornali riguardanti il pessimo stato degli Eco Box di Alghero, vuole ricordare di aver già segnalato in tempi recenti la problematica per portare all’attenzione lo sgradevole stato in cui sono gli Eco Box della città, e si fa portavoce delle lamentele degli operatori assegnati alla raccolta delle frazioni commerciali, che si vedono costretti ogni giorno, per adempiere servizio ad entrare fisicamente in questi Eco Box totalmente privi di pulizia e in stato fatiscente quindi pericolosi, con nessuna raccolta differenziata effettuata e rovistare tra accumuli di bustoni di immondizia e spesso trovare i carrellati forniti dal comune per conferire, vuoti; oltre a questo si aggiunge il fatto dei liquami che tali rifiuti rilasciano a terra fino all’esterno degli stessi Eco Box, che gli operatori calpestano e che nei loro rilasci maleodoranti fungono da richiamo per ratti, topi e scarafaggi, il tutto tenendo conto anche del pessimo stato di una manutenzione igienica costante di Eco Box e dei carrellati annessi.

Si vuole chiudere toccando il punto più dolente, le difficoltà di raccolta che si hanno negli Eco Box all’interno del Centro Storico, da sempre fiore all’occhiello della nostra città, più volte segnalato alla direzione aziendale, dalla nostra organizzazione sindacale FIADEL, oltre a tutte le problematiche elencate precedentemente si aggiungono le difficoltà che gli operatori devono affrontare per lo svuotamento dei carrellati nelle vie anguste e tra i tavolini con i turisti che mangiano, il tutto tra le ire degli stessi ma anche degki esercenti e concittadini, come che la responsabilità sia loro”

Il Segretario Territoriale Fiadel Sassari

Delrio Stefano