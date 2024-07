Cadono rami in via Sassari, Pais: “Servono più risorse per il verde”

ALGHERO – “Alghero, pieno centro. Un miracolo, con tutta la presenza in questo periodo, che nessuno si sia fatto male. Un fatto è certo: serve dedicare molte più risorse, non solo alla cura, ma anche alla manutenzione del verde e delle alberate in città”, queste le parole dell’ex-presidente del Consiglio Regionale e attuale consigliere comunale della Lega, Michele Pais che segnala tramite la sua pagina social la caduta di alcuni rami da degli alberi nella centralissima via Sassari e dunque la criticità in essere rispetto agli interventi da realizzare. Da segnalare che sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoro, la Polizia Municipale e la strada è rimasta chiusa per ripristinare la sicurezza delle persone.