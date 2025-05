Rifiuti, Mulas e Pirisi alla Lega: “Affermazioni non vere e inutili allarmismi”

ALGHERO – “In merito all’articolo pubblicato oggi da AlgheroNews (nota stampa diffusa dalla Lega ndr), relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani nelle borgate e alle critiche sollevate da esponenti della Lega, intervengono il Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas e il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, per fare chiarezza e rassicurare la cittadinanza.

«Ci dispiace constatare che le claudicanti affermazioni della Lega non sono veritiere e rischiano solo di creare confusione e allarme ingiustificato tra i cittadini», afferma Christian Mulas.

«Le isole ecologiche temporanee attivate nelle borgate rappresentano una soluzione transitoria, autorizzata e controllata, che consente di garantire un servizio dignitoso anche nelle zone più periferiche, in attesa dell’attivazione del nuovo appalto per il porta a porta. Non si tratta di discariche improvvisate, ma di aree presidiate, regolarmente sanificate (come dimostrano anche le immagini odierne) e monitorate da operatori qualificati».

Anche il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi sottolinea l’importanza del contesto:

«Queste isole ecologiche hanno carattere itinerante e temporaneo e saranno progressivamente rimosse non appena entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta porta a porta, esteso anche alle borgate. È un passaggio fondamentale per raggiungere – e superare – l’obiettivo dell’80% di raccolta differenziata sull’intero territorio comunale, un traguardo prioritario per questa amministrazione».

Il percorso verso una gestione più virtuosa dei rifiuti sarà affiancato da un’intensificazione dei controlli:

«A breve – annunciano Mulas e Pirisi – sarà potenziato il sistema di vigilanza grazie al supporto della Polizia Barracellare, della Polizia Locale e del personale della ditta Ciclat, non solo per far rispettare le regole, ma anche per affiancare i cittadini, fornendo supporto e orientamento verso una raccolta differenziata corretta e consapevole».

I due rappresentanti istituzionali concludono con un appello al senso di responsabilità collettiva:

«Evitiamo allarmismi inutili basati su immagini non aggiornate e polemiche sterili. In questa fase delicata è fondamentale il contributo di tutti: cittadini, operatori, amministratori e forze dell’ordine. Solo con il lavoro condiviso possiamo costruire un’Alghero più pulita, sostenibile e rispettosa dell’ambiente”

Christian Mulas – Presidente Commissione Ambiente

Mimmo Pirisi – Presidente del Consiglio Comunale