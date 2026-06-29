“Rifiuti, il clima di tensione peggiora il servizio”

ALGHERO – “Come Presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Nettezza e Igiene Urbana, esprimo forte preoccupazione per quanto emerso in queste ore.

Mi dispiace constatare che si sia venuta a creare una situazione di conflitto tra le organizzazioni sindacali e la società che gestisce il servizio di nettezza urbana. Un clima di tensione di questo tipo rischia inevitabilmente di ripercuotersi sulla qualità di un servizio essenziale per la città e per i cittadini.

La giornata di sabato 27 giugno, durante la quale circa il 35% dei dipendenti del servizio di nettezza urbana non era in servizio, ha determinato disservizi che hanno avuto conseguenze sul regolare svolgimento delle attività di raccolta e decoro urbano.

Ritengo indispensabile che tutte le parti coinvolte riprendano quanto prima un confronto serio, responsabile e costruttivo. Le legittime posizioni di ciascuno devono trovare una sintesi attraverso il dialogo, senza che siano i cittadini e attività commerciali a pagare il prezzo delle difficoltà nei rapporti tra azienda, organizzazioni sindacali.

Come Presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Nettezza e Igiene Urbana, rivolgo un appello alla società Ciclat, alle organizzazioni sindacali prevalga il senso di responsabilità e si individuino rapidamente soluzioni condivise che garantiscano la piena continuità e l’efficienza del servizio.

L’interesse della comunità deve rimanere la priorità assoluta. I cittadini hanno diritto a una città pulita, a servizi efficienti e a risposte concrete. Su questo obiettivo è necessario che tutti concentrino il proprio impegno”

Christian Mulas, presidente commissione ambiente