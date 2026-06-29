“Rifiuti, i cittadini onesti non possono pagare per gli incivili”

ALGHERO – “Le immagini dei rifiuti abbandonati in città, sono l’ennesima dimostrazione di un comportamento incivile che va condannato con fermezza. Attribuire questi episodi al sistema di raccolta porta a porta significa individuare il bersaglio sbagliato.

Il problema non è il modello di raccolta, ma il mancato rispetto delle regole. Città ben più grandi e complesse, come Milano ad esempio, dimostrano che la differenziata può funzionare efficacemente quando è accompagnato da senso civico, controlli costanti e sanzioni per chi trasgredisce.

Se il principio diventasse quello di modificare le regole perché qualcuno non le rispetta, sarebbe il caos.

Le regole esistono per essere rispettate e fatte rispettare.

Per questo ritengo che la risposta sia un deciso rafforzamento dei controlli: installazione di fototrappole nei punti più critici, maggiore presenza della Polizia Locale e verifiche puntuali sugli immobili destinati agli affitti turistici, affinché tutti paghino regolarmente la TARI e contribuiscano al costo del servizio.

Non è accettabile che i cittadini onesti, che differenziano correttamente e pagano le imposte, debbano sostenere il peso dell’inciviltà di chi abbandona i rifiuti e dell’evasione di chi usufruisce dei servizi senza contribuire. La tutela del decoro urbano passa dalla legalità, dall’equità e dall’applicazione delle regole, non dall’abbassamento degli standard”

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Base Popolare