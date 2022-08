“Mondezzai a cielo aperto, igiene urbana fiori controllo”

ALGHERO – “La Task force messa in campo dall’Assessore Montis deve essere una task force invisibile.La situazione dell’igiene urbana in questi giorni a cavallo di Ferragosto, infatti, è definitivamente precipitata. In giro per Alghero si vedono di continuo mondezzai a cielo aperto, cestini strabordanti, strade sporchissime e marciapiedi luridi.

Apprezziamo peraltro i grandi sforzi dei lavoratori, ma è evidente che mancano organizzazione e indirizzi e che non vi è alcuna forma di controllo. Insomma, come al solito e a proposito degli odori nauseabondi che si sentono in giro per Alghero, il pesce puzza sempre dalla testa”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD