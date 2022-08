Fabri Fibra (il Vasco del Rap), un’esplosione di musica e parole: super show ad Alghero

ALGHERO – Fabri Fibra è il Vasco Rossi del rap. E non solo per la citazione di “Vita spericolata” contenuta nel brano, intitolato non a caso, “Come Vasco” dall’album “Squallor”, ma per la sua storia (musicale e personale), per la sua musica e per il modo di stare sul palco e soprattutto la volontà di abbattere a colpi di testi scritti con grande maestria la diffusa italica ipocrisia. In casi come questi, rari in Italia, soprattutto oggi, il genere di appartenenza viene sgretolato dalla potenza delle parole e della musica. Nel primo caso, come detto, siamo davanti ad un vero “Maestro del verso”, un poeta moderno, che ricorda, la grande scuola romana di Colle der Fomento e soprattutto Onda Rossa Posse e dunque Militant A degli immensi Assalti Frontali. Un “flow” diretto, mai scontato e dalla scrittura mai banale e scontata. A questo si aggiunge la musica con uno show che si rifà alla proposta basica ma devastante di alcuni tra i più grandi di sempre come Beastie Boys e Run Dmc ovvero “one mic, or more, e one dj” (in questo caso il dj Double S). L’essenziale che, però, nei casi dei più bravi basta e avanza. Ed è cosi anche per il rapper di Senigallia che, tramite le sua scaletta, ripercorre la storia anche dei 2mila presenti e festanti al concerto di Alghero. Un live, rientrante nella programmazione predisposta dalla Fonadzione Alghero e in questo caso Shining Production potente, esplosivo che ha fatto saltare, cantare e ballare tutti, giovani e meno che si sono ritrovati, ancora una volta, alla grande cerimonia in onore della buona musica e, perchè no, del divertimento.

Nelle foto di MAURO MADAU le immagini del concerto di ieri ad Alghero