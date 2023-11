Ribaltone in Consiglio, le Opposizioni (con parte di Fi e Udc) dirottano somme dell’Avanzo

ALGHERO – Ribaltone in Consiglio Comunale. Ieri è andato in scena, nella sala conferenze de Lo Quarter, qualcosa di parzialmente inatteso. Infatti, grazie ai voti di parte della maggioranza e alcune assenze (giustificate), le opposizioni sono riuscite a far passare alcuni loro importanti emendamenti. Passaggi, grazia al voto positivo dell’assemblea, che dirottano grosse somme (in totale quasi 300mila euro), verso altri “lidi” e progetti rispetto a quanto deciso dalla Giunta Conoci e portato ieri in Aula.

In particolare il voto di quasi tutta l’opposizione (Pirisi del Pd non ha partecipato al voto) più Camerada e Musu (Forza Italia) e Mulas (Udc) ha dirottato i fondi (50mila euro) destinati al Parco di Porto Conte alla realizzazione di uno “Sportello per la mediazione familiare”. Con 11 voti a 10 è stata presa questa decisione giustificata anche dal fatto che per il “Parco sono ben necessari più ingenti fondi come richiesto spesso durante questa consiliatura e non queste briciole che, tra l’altro, andrebbero a saldare i debiti pregressi tributari col Comune”, è stato detto ieri, mentre dall’altra veniva ricordata l’importanza di un’erogazione comunque importante per l’Ente di Casa Gioiosa.

Stesso discorso per il cambio di destinazione degli ingenti fondi che, a detta dell’Amministrazione sarebbero dovuti andare al settore turistico, “scelta rilevante e attesa da un settore primario per il territorio”, come indicato e illustrato anche dalla consigliera Argiolas di Fi (ma in rotta con la linea di ieri del partito) e dalla sua collega Pulina. In particolare per la creazione di un “data driven” sugli arrivi e presenze e altro. Mentre le opposizioni, con un emendamento sempre di Sartore, ancora con parte della maggioranza (Fi e Udc), dopo un esaustivo intervento di Camerada, hanno dirottati i fondi (150mila euro) sulla creazione di un sistema di video-sorveglianza in città (13 favorevoli e 9 contro). Oltre questo è passata positivamente la proposta di Valdo Di Nolfo per destinare delle somme all’Istituto Musicale Verdi.

E’ piuttosto prevedibile che il Sindaco Conoci non “faccia passare in cavalleria” quanto accaduto ieri. Probabili delle conseguenze legate alle rappresentanze dei partiti che hanno manifestato posizioni, non da oggi, differenti rispetto a quanto indicato dal Primo Cittadino. Anche se, come è giusto palesare, si parla di una votazione “conflittuale” riguardante solo un 6% dell’intero ammontare dell’Avanzo, perchè sulle altre voci Forza Italia e Udc hanno votato insieme al resto della maggioranza. Come sempre, ancora più in questo periodo pre-elettorale, è tutto in divenire. Certo è che, quanto accaduto ieri, non si vedeva da molto tempo.