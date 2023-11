Regionali, Grande Centro: “Chiediamo di essere coinvolti subito”

CAGLIARI – “Prendiamo atto che le segreterie nazionali non hanno velocizzato i tempi per la scelta del candidato Presidente e per la costruzione di un programma di governo per la nostra isola. Allo stesso tempo non hanno ancora coinvolto le forze politiche centriste, civiche e autonomiste della Sardegna, le uniche, ad oggi, ad aver reso pubblici i propri punti programmatici. Abbiamo detto chiaramente che quello deve essere il percorso da seguire e che il Grande Centro ha un peso determinante, e deve avere dunque pari dignità nelle decisioni. Se il nostro contributo però non dovesse essere gradito non potremo che trarne le logiche conclusioni”.

Antonello Peru, “Il Grande Centro”