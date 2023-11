Concerto Santa Cecilia, patrona dei musicisti

ALGHERO – Nella ricorrenza della Festa di Santa Cecilia, desideriamo comunicare alla cittadinanza il programma degli eventi che si svolgeranno nella giornata di Domenica 19 Novembre 2023 ed avranno come luogo centrale la Cattedrale di S.Maria in Alghero.

La mattina, alle ore 10, partirà dalla Cattedrale la processione con il simulacro di S.Cecilia che attraverserà le vie del centro storico della Città. Al rientro della processione – ore 10:30 – verrà celebrata la S.Messa.

La sera, invece, desideriamo proporre alla cittadinanza un concerto intitolato

“Un món millor”

che si terrà alle ore 19:45 nella Cattedrale di S.Maria in Alghero.

L’evento nasce da una sempre più consolidata collaborazione con la nostra Diocesi di Alghero-Bosa, l’Amministrazione Comunale di Alghero e la Fondazione Alghero.

Il titolo del concerto – “Un món millor” – è tratto dalla poesia omonima di Franco Cano premiata lo scorso 5 agosto al concorso “forti con le rime per l’ambiente” organizzato dalla rete delle biblioteche dell’Anglona.

Un mondo migliore è possibile a partire dalla cura delle relazioni nella propria comunità locale. L’uomo contemporaneo può giungere verso un nuovo stile di vita solo attraverso una autentica conversione ecologica: «E’ sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da sé stessi verso l’altro. Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore proprio, non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli altri, manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado di ciò che ci circonda. L’atteggiamento fondamentale di auto-trascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l’autoreferenzialità, è la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per l’ambiente, e fa scaturire la reazione morale di considerare l’impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione personale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di superare l’individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società». (Papa Francesco, Enciclica Laudato Si’, 208).

In tale contesto, la musica può aiutare al raggiungimento dell’armonia nella società come anche tra l’uomo ed il Creato. Far scorrere “la giustizia e la pace per una Europa dei Popoli” (S.Paolo VI) affinché, ad iniziare dal nostro Continente, si possa giungere alla pace nel Mondo.

Durante la serata interverranno:

– Il Coro Polifonico SS. Cosma e Damiano di Suni, Direttore: M° Damiano Delogu; – Coro e gruppo strumentale della classe 4^D della Scuola Primaria “Maria Immacolata” di Alghero Direttore: M° Franco Cano;

– Voci soliste: Marta Soggiu, Anna Ballone, Francesca Idili;

– Strumentisti Solisti: Leonardo Chessa, Milo Garofalo.

Inoltre, come di consueto, verrà assegnato il premio S. Cecilia 2023.

Quest’anno abbiamo avviato delle collaborazioni con due attività commerciali presenti nel nostro centro storico – “La Corallina” di Davide Simula e la Libreria “Il Labirinto” di Vittorio Nonis – che ringraziamo per

la fiducia e per aver creduto in questo momento di festa per la nostra associazione, la Città e la Diocesi di Alghero-Bosa.