Morròculas, a Banari, Ozieri e Mara il festival della letteratura per bambini e ragazzi

BANARI – Inizia domani, venerdì 17 novembre a Banari, la quarta edizione di Morròculas, il festival della letteratura per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni organizzato dall’associazione culturale Àndala Noa e che approderà anche a Ozieri il 26 e a Mara il primo dicembre.

Interamente dedicati alla promozione del libro, gli appuntamenti di Morròculas saranno caratterizzati da reading, presentazioni, laboratori, conferenze, momenti di formazione per insegnanti ed educatori e riflessioni educative.

La tappa di Banari, progettata in partnership con l’amministrazione comunale (esattamente come le altre due nei rispettivi centri), prevede tre iniziative a partire dalle 17.30 negli spazi del centro polivalente di via Lamarmora: un’incontro con Stefania Carta, autrice ittirese del libro “Sònnios de Ierru”, raccolta di racconti e poesie scritti da Grazia Deledda tra il 1891 e il 1930 e ambientati nel periodo di Natale e delle feste d’inverno; il laboratorio di libretti tattili con carta e lana “A cucire le storie” condotto dall’artista Marta Pala del progetto “Spazioperaria”; l’incontro pedagogico con la dott.ssa Monia Satta dell’associazione Akròasis su bullismo e cyberbullismo rivolto a insegnanti, genitori, educatori, assistenti sociali, operatori sociali, ludotecari, bibliotecari e a tutti gli interessati all’argomento (e che sarà ripetuto anche a Ozieri e Mara).

«Il termine sardo “morròcula” – spiegano gli organizzatori – designa la trottola, ossia quel giocattolo diffuso in tutto il mondo, solitamente fatto di legno duro a forma di cono con una punta di ferro ad una estremità. È un gingillo dinamico che evoca movimento e vitalità, la stessa vitalità dei bambini, che sono il cuore pulsante del festival».

Protagonisti di Morròculas saranno anche Mamadou M’Bengue (autore di “Il pescatore e la sirena”, una storia illustrata per bambini in programma nella tappa di Ozieri insieme a un laboratorio di pittura della già citata Marta Pala) e Monica Tronci Pau che, a Mara, presenterà il suo libro “Il diario di Eleonora D’Arborea” e condurrà un laboratorio di manipolazione della plastilina incentrato sulla figura della giuighissa.

«L’iniziativa – spiegano da Àndala Noa – è nata dopo alcuni anni di ideazione e progettazione, perché nel nord Sardegna si sentiva la necessità di dedicare un momento di promozione della lettura che fosse destinato a un pubblico giovane».

***

Morròculas, in Bànari, Otieri e Mara

su fèstival de sa literadura pro pitzinnos e pitzocos

Tapas su 17 e su 26 de santandria e su primu de su mese de nadale

Comintzat cras, chenàbura su 17 de santandria in Bànari, sa de bator editziones de Morròculas, su fèstival de sa literatura pro pitzinnos e pitzocos dae sos 6 a sos 11 annos organizadu dae s’assòtziu culturale Àndala Noa e chi at a lòmpere fintzas a Otieri su 26 e a Mara su primu de su mese de nadale.

Dedicados pro intreu a sa promotzione de su libru, sos apuntamentos de Morròculas ant a èssere caraterizados dae leturas, presentatziones, laboratòrios, cunferèntzias, momentos de formatzione pro maistros e educadores e meledos educativos.

Sa tapa de Bànari, progetada in pare cun s’amministratzione comunale (su matessi sas àteras duas), previdet tres initziativas movende dae sas 17.30 in su locale de su tzentru polivalente de carrera de Lamarmora: un’addòbiu cun Stefania Carta, autora itiresa de su libru “Sònnios de Ierru”, regorta de contos e de poesias iscritos dae Grazia Deledda intre su 1891 e su 1930 e ambientados in tempos de Pasca de nadale e in sas festas de ierru; su laboratòriu de libreddos tàtiles cun pabiru e lana “A cucire le storie” cun s’artista Marta Pala de su progetu “Spazioperaria”; s’addòbiu pedagògicu cun sa dotora Monia Satta de s’assòtziu Akròasis in contu de bullismu e cyberbullismu pro maistros, babbos e mamas, educadores, assistentes sotziales, operadores sotziales, ludotecàrios, bibliotecàrios e pro totu sos interessados a s’argumentu (e chi s’at a repìtere fintzas in Otieri e Mara).

«Su tèrmine sardu morròcula – narant sos organizadores – inditat sa “trottola”, in italianu, est a nàrrere cussu giocàtolu connotu in totu su mundu, fatu pro su prus de linna, tostu e a forma de conu cun una punta de ferru in s’estremidade. Est unu gigiu dinàmicu chi mustrat movimentu e vitalidade, sa matessi vitalidade de sos pitzinnos, chi sunt su coro de su fèstival».

Protagonistas de Morròculas ant a èssere fintzas Mamadou M’Bengue (autore de “Il pescatore e la sirena”, un’istòria illustrada pro pitzinnos in programma pro sa tapa de Otieri in pare cun unu laboratòriu de pitura de sa giai mentovada Marta Pala) e Monica Tronci Pau chi, in Mara, at a presentare su libru suo “Il diario di Eleonora D’Arborea” e at a ghiare unu laboratòriu de manìgiu de sa plastilina movende dae sa figura de sa giuighissa.

«S’initziativa – serrant dae Àndala Noa – est nàschida a pustis de unos cantos annos de ideatzione e progetatzione, ca in su nord Sardigna intendìamus sa netzessidade de dedicare unu momentu de promotzione literària pro sos giòvanos».