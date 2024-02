Riapertura sale operatorie del Marino, soddisfazione di Mulas

ALGHERO – “Il presidente della commissione consiliare alla sanità, Christian Mulas, esprime soddisfazione per la riapertura delle sale operatorie del Marino tanto attese da tutti per l’efficienza del servizio chirurgico operatorie, indipendentemente dal periodo in cui si svolge l’inaugurazione che cocide con quello campagna elettorale per le Regionali, quello che ha più importanza oggi, e interessa di più alla cittadinanza e la sostanza dei fatti. Ribadisco comunque in questa occasione, l’impegno della commissione consiliare alla sanità che presiedo, rimane comunque quello di vigilare sul corretto utilizzo di questo traguardo”.

Il presidente della commissione consiliare alla sanità

Christian Mulas