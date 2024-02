Eventi, Turismo e Musei: la Fondazione fa il suo lavoro, parla Andrea Delogu | video

ALGHERO – La stagione turistica è alle porte. E non solo per un clima, già, piuttosto primaverile, ma perchè il calendario segna, quasi, marzo. Al netto del fatto che resta da risolvere la questione della rinnovata ripartenza dei voli già dal mese entrante e non solo da aprile e maggio e oltre e soprattutto anche della contestuale riapertura delle strutture ricettive, è indispensabile programmare. E nel caso specifico rispetto agli eventi, attività museali e Grotte di Nettuno, oltre che gli altri e diversi aspetti connessi alla Fondazione Alghero. Ciò è quanto, ritorna a illustrare, il Presidente Andrea Delogu. Certo, il cammino tra territorio e predisposizione di eventi deve essere unitario altrimenti si rischia di fare degli sforzi non inutili, ma che non hanno le ricadute attese. Ma questi aspetti dipendono anche da scelte attese da decenni che, si spera, verranno realizzate entro non troppo tempo.

Intanto, come detto, sentiamo le parole del presidente Andrea Delogu.

https://www.youtube.com/watch?v=Q8G1LJeretY