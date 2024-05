Restyling strada Aeroporto, Fois e Conoci battezzano l’attesa opera

ALGHERO – Un’opera attesa da anni. Potremmo dire da sempre. Questo l’intervento avvisto stamattina alla presenza del commissario della provincia Pietrino Fois e del sindaco di Alghero Mario Conoci: 870.000, questa la somma per la riqualificazione e illuminazione della strada per l’aeroporto. In totale km 2.8 111 pali ad alto risparmio energetico ed inquinamento visivo ,di nuova generazione anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. “L aeroporto di Alghero merita quest opera che si attendeva da anni , da la giusta accoglienza e ne migliora il prestigio , un livello internazionale che merita questa attenzione , la viabilità dà anche un importante risposta alle famiglie e alle attività di tutta la zona “.