Verso il voto, tavoli tematici per Città Viva

ALGHERO – La Lista Civica Città Viva ha programmato, in questi giorni che precedono la doppia consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno, alcuni incontri tematici con tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Il primo di questi incontri svilupperà il tema: La sfida per una buona governance ambientale, tra cambiamento climatico, sviluppo sostenibile e transizione verso le energie rinnovabili.

E’ un tema che ci riguarda tutti e che coinvolge non solo il contesto locale, ma anche sardo, nazionale ed europeo.

L’Incontro/Dibattito, che sarà anche un momento di ascolto delle idee e delle opinioni di chi vorrà partecipare, è programmato per venerdì 31 maggio, ore 19.00, nella sede elettorale della Lista Civica Città Viva, in via Giovanni XXIII ang. via Pascoli.

Coordineranno l’Incontro i candidati nella Lista Città Viva, tra cui il naturalista Roberto Barbieri, esperto di tematiche ambientali.