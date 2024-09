Restyling gestione rifiuti, “Merito del Centrodestra e assessore Montis, non della sinistra”

ALGHERO – “Pur comprendendo l’ansia da prestazione di cui soffrono alcuni assessori onnipresenti, dobbiamo intervenire per ristabilire un po’ di verità.

In merito all’annuncio diffuso dall’Amministrazione riguardo i progetti di ammodernamento della rete di raccolta differenziata e il completamento del Centro del Riuso di Galboneddu, è necessario fare chiarezza. La Giunta attuale presenta questi interventi come nuove iniziative, ma la realtà è ben diversa.

Le opere in questione, infatti, sono frutto del lavoro della precedente amministrazione di centrodestra. Basta consultare la delibera di giunta numero 224 del 5 settembre, in cui la stessa amministrazione di sinistra è costretta a evidenziare chiaramente come il progetto preliminare (Del. G.C. n. 18 del 03.02.2022 e n. 25 del 09.02.2022), il reperimento delle risorse (quasi 1 milione di euro, attribuiti con decreto n. 396 del 28.08.2021), l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Del. G.C. n. 26 del 11.02.22) e l’affidamento dei lavori (determinazione dirigenziale n. 3682 del 29.12.2023) siano stati portati avanti e completati proprio dal centrodestra. Questa attività ha visto impegnato soprattutto l’ex assessore Montis insieme agli uffici competenti.

L’ansia da prestazione annebbia la vista e fa fare brutte figure, come finire con l’attribuirsi pubblicamente meriti che nella stessa delibera di giunta vengono naturalmente riconosciuti a chi ha amministrato sino a giugno scorso. Il tutto – per completare il capolavoro – provando a sottrarre i meriti non solo del centrodestra, ma anche degli attuali alleati riformisti.

I cittadini meritano trasparenza e verità sui risultati raggiunti. Evidentemente gli attacchi e le promesse di cambiamento fatte in campagna elettorale si scontrano con la realtà. Ci auguriamo che l’amministrazione si concentri su nuovi progetti invece di rivendicare quelli già avviati e finanziati da altri”.

Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia Alghero