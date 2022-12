Report di Pirisi sull’Assemblea del Parco, proposte sulla pesca

ALGHERO – “Ieri sera a Porta Terra, nella sede del sindaco, si è tenuta la seconda convocazione dell’assemblea del Parco, una prassi ormai consolidata. Una sala piccola, ma nonostante questo, la riunione poteva essere realizzata in ambienti più ristretti.

In sostanza sono stati presi in esame tre variazioni in entrata, con alcuni finanziamenti di provenienza della regione Sardegna che danno finalmente un po’ di ossigeno per alcuni progetti in iter.

Tra le comunicazioni del presidente risultano di particolare rilevanza i fondi stanziati dalla regione Sardegna (100mila euro per il 2022 e altrettanti per il 2023), per la piccola pesca; finanziamenti da utilizzare in progetti preparati dal Parco dove i pescatori, con la loro opera, potranno avere un piccolo ristoro.

Niente contributi a pioggia, ma fondi utilizzabili dietro prestazione d’opera.

Abbiamo chiesto che vengano individuate le attività di pesca che realmente lavorano da anni nelle zone chiuse da Settembre a Marzo.