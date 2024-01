CAGLIARI – “Abbiamo letto il documento del coordinamento dei Progressisti. La Coalizione Sarda unita va avanti nel suo progetto di costruzione di una forza politica sarda, alternativa alla destra e al populismo giustizialista, antidemocratico e antieuropeo. Andiamo avanti con ancora più forza e determinazione in un progetto che non guarda solo al prossimo appuntamento elettorale ma al futuro della Sardegna”, cosi la Coalizione Sarda per Renato Soru presidente.