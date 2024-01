Fdi, il circolo Shardana di Sassari sostiene Paolo Truzzu

SASSARI – “Il Circolo Fratelli d’Italia di Sassari Shardana, guidato dal presidente avvocato Maria Assunta Argiolas ribadisce il pieno sostegno a Paolo Truzzu. La sua leadership e visione politica sono fondamentali per garantire un futuro prospero e sicuro per la nostra comunità e per la Sardegna intera.

È essenziale che il centrodestra rimanga unito e concentrato sugli obiettivi comuni che ci hanno sempre contraddistinto e lavori sulla nostra capacità di realizzare le riforme necessarie per il bene della Sardegna.

Il Circolo Fratelli d’Italia di Sassari Shardana rimane impegnato a lavorare incessantemente per il successo del candidato Paolo Truzzu e per la promozione dei valori e degli ideali che ci caratterizzano”.

Il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Sassari Shardana

Avv. Maria Assunta Argiolas