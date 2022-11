Regione, Alessandra Zedda si è dimessa da assessore: rottura con Solinas?

CAGLIARI – Come un fulmine a ciel sereno, l’assessore e soprattutto vice-presidente Alessandra Zedda si è dimessa dalla Giunta Regionale. Notizia più che inaspettata poichè la leader di Forza Italia, ancora consigliere regionale, è sempre stata reputata un’esponente di punta dell’esecutivo e una figura “blindata” dalle Giunta e questo anche in vista dell’agognato e più volte rinviato rimpasto. A questo punto la Giunta è monca vista l’assenza di tre caselle (ambiente, trasporti e ora lavoro)

Nonostante la motivazione ufficiale parli di “motivazioni personali”, non è trascurabile la sua chiacchierata candidatura come prossimo presidente della Regione e dunque come una possibile smarcatura della Zedda (e sicuramente di parte di Forza Italia) dall’azione (reputata troppo vacua) dell’Amministrazione Regionale e più in generale della maggioranza alla guida dell’Isola. Non sono escluse altre prese di posizione compresa una fin anticipata della consigliatura regionale.