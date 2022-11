Polo universitario penitenziario, Mulas a Sassari: “progetto importante”

ALGHERO – “Questa mattina sono intervenuto, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, a Sassari all’importante convegno “Il polo universitario penitenziario Uniss, stato del progetto e sfide future” dove ho parlato dell”importante passaggio avvenuto di recente ad Alghero con l’introduzione, grazie ad una mia idea e proposta, supportata da tutto il Consiglio Comunale, di creare la figura del Garante dei detenuti”.

“Quella di questa mattina è stata un’iniziativa di grande rilevanza volta a dare dignità a chi, nonostante abbia sbagliato, vuole ritrovare la giusta strada e questo anche tramite lo studio e la cultura che sono colonne portanti per potersi rimettere nella corretta via. Ringrazio gli organizzatori e in particolare il Rettore Gavino Mariotti, il prof. Emanuele Farris e i direttori delle case circondariali che sono intervenuti”, cosi tramite social il consigliere comunale e capogruppo dell’Udc (presidente delle Commissioni Ambiente e Sanità) Christian Mulas.