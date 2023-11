Regionali, Todde per il Centrosinistra, senza Soru? Centrodestra, ore decisive

ALGHEO – Anche se manca ancora l’ufficialità che, verosimilmente arriverà in settimana, Alessandra Todde del Movinento 5 Stelle sarà la candidata del Centrosinistra. Coalizione forse non così “ampia” come presagiva il nome del “Campo largo”. Infatti, come noto da tempo, Renato Soru dovrebbe candidarsi a presidente sostenuto probabilmente dai Progressisti, +Europa e Liberu. Decisione che ancora non appare presa ma dovrebbe arrivare nella convention di sabato dell’ex-Governatore che potrebbe incassare anche il sostegno di porzioni dei “grillini” che non hanno digerito una scelta che viene definita (e non solo da loro) “totalmente calata dall’alto tramite un accordo tra Schlein e Conte”.

Ma se il Centrosinistra, o parte di esso, è arrivato ad un sintesi, per il Centrodestra c’è ancora qualche giorno di attesa. Oggi ci sarà un importante riunione a Roma da cui dovrebbero emergere in maniera definitiva dei nomi che saranno poi sottoposti, per la scelta ultima, al “tavolo regionale”. Difficile la conferma di Solinas cosi come la corsa di Truzzu per Villa Devoto, più probabile il forzista, molto stimato da tutta la coalizione, Pietro Pittalis oppure il nome, come si usa dire, della “società civile”, Luca Saba, attuale guida regionale della Coldiretti, come anticipato da Algheronews i primi di settembre.