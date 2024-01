Regionali, domenica Truzzu fa tappa ad Alghero. Festa di presentazione a Sassari

ALGHERO – Primo passaggio nel Nord-Ovest Sardegna per il candidato a governatore del Centrodestra Paolo Truzzu. Domani (domenica mattina) farà visita al Sindaco Mario Conoci, anch’esso candidato a consigliere regionale per Fratelli d’Italia, e poi subito dopo, dalle 10.20, ci sarà un incontro nella sede del Polisoccorso in via Liguria a seguire, intorno alle 11.00, Truzzu incontrerà le compagnie barracellari. Per le 12.15 circa è prevista, invece, una visita al museo Egea di Fertilia dedicato agli esuli giuliani. Poi tappa a Sorso, per incontrare i vignaioli locali, e chiusura con la festa di presentazione che si terrà, sempre domani, alle ore 18.00 a Sassari dalle ore 18.00.