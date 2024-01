“Assenza di democrazia, terremoto nella roccaforte del Psd’Az”

PORTO TORRES – “Il Segretario della Sezione Antonio Simon Mossa di Porto Torres Adriano Solinas e il Capogruppo in Consiglio Comunale Bastianino Spanu, in seguito ad una seria e profonda

riflessione politica ed alla successiva convocazione degli organi interni turritani, si auto

sospendono dagli incarichi interni al Partito (Segreteria politica e Consiglio Nazionale)

rimettendoli nelle mani del glorioso Partito Sardo D’Azione.

Non si può più far finta di niente.

Non si può più far finta di non vedere il grave deficit di democrazia interna che ha

completamente avviluppato, da anni, il Nostro Partito.

Non possiamo accettare che i dirigenti della storica sezione turritana, dove nel 1981 venne

proposto e votato l’ Art.1 dello Statuto con il quale si proponeva di affermare “ la sovranità

del Popolo Sardo sul proprio territorio e di condurre la Nazione Sarda all’Indipendenza”,

subiscano senza fiatare le decisioni dell’ultimo giorno (se non dell’ultimo minuto) proposte,

consigliate, indirizzate e approvate da persone mai viste in sezione e che non sentono

neanche il dovere/responsabilità di rapportarsi con Essa e con i suoi dirigenti.

Il Psd’Az turritano, appena 3 anni fa, è stato il primo partito in Città, conseguendo il 17%

dei voti.

Forse un caso più unico che raro nelle città sopra i 15.000 abitanti dall’entrata in vigore

della legge maggioritaria.

Nel 2019 contribuì positivamente all’elezione del Presidente con una percentuale vicina al

13%.

E’ una delle Sezioni politicamente più attive della Sardegna.

PRETENDIAMO ASSOLUTO RISPETTO.

Quello che non c’è stato negli ultimi anni.

Quello che non c’è stato sopratutto negli ultimi giorni.

Preso atto dell’improcrastinabile ed oggettiva necessità di una seria riflessione interna al

Partito Nazionale e di una nuova stagione congressuale che, ci auguriamo, risvegli i veri

sentimenti sardisti, diamo Noi per primi l’esempio, senza paura, rimettendo i nostri mandati

in seno alla Sezione cittadina e in seno al Consiglio Nazionale.”

Fortza Paris!”

Il segretario cittadino Adriano Solinas

Il dirigente nazionale Bastianino Spanu