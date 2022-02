Quest’anno ritorna la Sagra della Fragola

ALGHERO – Dopo 2 anni di stop per la Sagra della Fragola, dovuti alla situazione epidemiologica covid, quest’anno il comitato di borgata Sa Segada – Tanca Farrà prova a ripartire. Si è svolto infatti nei giorni scorsi a Sa Segada, presso la sede sociale del comitato, un primo incontro di ricognizione con i principali attori della sagra, i produttori, che hanno risposto numerosi alla chiamata del comitato. Nell’incontro si è parlato della quantità di piante di fragole coltivate nel territorio che con gli anni, anche grazie al successo della sagra, è aumentata in maniera esponenziale. È emersa dunque la volontà di tutti di voler ripartire con la rinomata sagra divenuta ormai negli anni un evento di notevole importanza, non solo a livello locale. Si è parlato in maniera concreta di organizzazione, prendendo in esame lo stato attuale e la previsione di crescita della pianta e del frutto, individuando quindi il periodo ideale di svolgimento della sagra, con delle probabili date che sono allo studio degli organizzatori.

Questo primo incontro caratterizzato da forte entusiasmo e voglia di ripartire è stato proficuo per il comitato, che ha ascoltato e quindi preso in esame tutte le proposte e idee arrivate dagli intervenuti. Insomma la macchina organizzativa si è messa in moto e a questo primo incontro si prevede ne seguiranno altri, per poter organizzare, seppur con le dovute accortezze dovute alla situazione covid, la ripartenza della rinomata sagra della fragola. Non ci resta che aspettare.