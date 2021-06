Quartieri al centro delle operazioni di disinfestazione

ALGHERO – Con il coordinamento del Servizio Ambiente del Comune di Alghero, prosegue senza sosta l’intervento di Multiss, la partecipata della Provincia di Sassari, nell’attività di disinfestazione e derattizzazione delle aree urbane di Alghero. Le operazioni, che abitualmente vengono svolte la mattina molto presto, sono supportate da personale della partecipata Alghero in House che provvede all’apertura di tombini e caditoie per consentire l’irrorazione in profondità dei prodotti disinfestanti. Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata sulle blatte, insetti prolifici che trovano l’habitat ideale nel clima caldo e nell’umido e buio delle fognature e dei luoghi chiusi. L’effetto degli interventi è talvolta evidenziato dalla fuga delle blatte che, come successo negli scorsi giorni nel quartiere di Sant’Agostino, tendono ad invadere gli esterni e le facciate degli edifici prima di morire.

Per quanto sgradevole, il fenomeno non ha lunga durata ed è segno dell’efficacia dell’azione. Si rammenta che l’Amministrazione può intervenire solo in aree pubbliche ma trovando le blatte molto spesso rifugio in tubature e spazi privati, per ottenere i migliori risultati in questi si rende necessario un intervento a cura dei proprietari per il tramite di azienda di propria fiducia. È sempre possibile richiedere la disinfestazione per le aree pubbliche attraverso segnalazione sull’app Municipium e verificare gli interventi eseguiti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Alghero.