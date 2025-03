Quali sono i record di Serie A più invincibili di tutti i tempi?

Ogni nuova stagione di Serie A diventa maledetta per i club che perdono o fissano record negativi e fantastica per le squadre, gli allenatori e tutti i calciatori che si impongono al top delle scommesse sportive, scrivendo un nuovo capitolo statistico che racconta la grande storia del pallone: fatta di record invincibili.

Che si tratti di primati assoluti positivi o negativi poco importa, perché ogni singola azione di un match potrebbe riscrivere la storia del calcio completamente, così come i campionati disputati con risultati impressionanti. Ecco quali sono i record all time del calcio di Serie A più invincibili nella storia statistica di questo sport.

Gli scudetti di Juve, Inter e Milan, la classifica senza i loro record

L’Albo d’Oro di Serie A si presenta con la Juve in vetta a quota 36 scudetti, l’Inter al secondo posto con 20 titoli e il Milan con 19 campionati di Serie A vinti.

Questi record sono sorprendenti e dovranno passare decenni, forse secoli per vedere altre squadre raggiungere la top 3 dell’Albo d’Oro, ma nelle curiosità statistiche senza questi tre club vincenti, sarebbe la Roma a dominare con 17 scudetti, seguita dal Napoli a quota 16 e il Genoa che chiude il podio con 14 titoli.

Quanti scudetti hanno vinto queste squadre eterne seconde? Il Genoa 9, mentre Roma e Napoli 3 campionati a testa.

Record all time di risultati utili del Milan e del Torino

Questi record appartengono per due terzi al Milan e per un terzo al Torino, chiariamo meglio. Il Diavolo dal 26/5/1991 al 21/03/1993 riuscì a realizzare un filotto di 58 match senza mai perdere, una serie positiva iniziata e finita contro il Parma.

In questa striscia positiva il Diavolo ha fissato anche il record di 38 giornate consecutive senza mai perdere in trasferta, vincendo lo Scudetto 1991/1992 da imbattuto.

Il Torino vanta il record all time di quasi 7 anni senza mai perdere in casa. Dal 31/1/1943 fino al 6/11/1949 il Grande Torino ha fissato il primato assoluto di 88 risultati in casa positivi senza mai perdere: questo sì che è un record invincibile.

Il gol più veloce di Serie A

Anche se è vero che il calcio contemporaneo è basato tutto sulla velocità, nel match del Milan contro il Sassuolo a dicembre 2020 Rafael Leao ha proprio esagerato, segnando il gol più veloce della storia di Serie A in soli 6,76 secondi.

Higuain e Immobile sono i migliori capocannonieri di Serie A

Questo record è relativo a un solo campionato ed è anche recente. Gonzalo Higuain ha segnato 36 gol in 35 match nella stagione 2015/2016 con il Napoli, mantenendo una media leggermente più alta di 1 gol a partita.

Stesso traguardo per Ciro Immobile con la Lazio nella stagione 2019/2020, ma i suoi 36 gol sono stati segnati in 37 match disputati e la media gol per match è leggermente inferiore di una rete per gara.

I record di Totti in Serie A

Francesco Totti detiene una serie di record nella massima categoria, insieme a Paolo Maldini è l’unico che ha disputato 25 stagioni con la stessa maglia e con 250 gol in campionato non solo è il secondo miglior marcatore all time, dietro soltanto ai 274 gol di Silvio Piola, ma è anche il calciatore che ha segnato più reti con un solo club.

Il Pupone presenta anche un doppio record riguardo i rigori, perché è allo stesso tempo il miglior bomber dal dischetto con 71 gol, ma anche il calciatore che ha sbagliato più penalty con 17 errori dagli 11 metri.