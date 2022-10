Protesta pescatori, chiesto incontro all’Amministrazione

ALGHERO – Continua la protesta di alcuni pescatori di Alghero rispetto alle limitazioni presenti nell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana. Ora, dopo alcuni giorni di sit-in a Casa Gioiosa, il comitato Cigarellu chiede un incontro al Sindaco Conoci e all’Amministrazione Comunale.

Si chiede “udienza all’amministrazione comunale di Alghero in riferimento alla chiusura della pesca professionale, la chiusura effettuata dalla direzione del parco sta causando delle problematiche finanziarie alle 5 unità della piccola pesca, da 40 anni operanti all’interno dell’area del PORTO DI PORTO CONTE, per secoli le imbarcazioni dei pescatori ALGHERESI hanno mantenuto le famiglie, in un momento di recessione si trovano di punto in bianco senza lavoro. La richiesta in coro all’amministrazione è da parte dei famigliari, nel chiedere la riapertura della pesca alle 5 licenze regolarmente iscritte nel comparto della piccola pesca, signori amministratori vogliamo ricordarvi che Alghero con la sua identità per secoli ha mantenuto alta la sua immagine anche in riferimento al detto riviera del corallo, ed oggi A CASA NOSTRA ci troviamo chi non vuole ascoltare le nostre problematiche, per questo motivo abbiamo dovuto far intervenire gli organi di stampa”.