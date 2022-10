Fondazione Alghero, concorso per un posto alle Grotte di Nettuno

ALGHERO – C’è tempo fino al 10 novembre 2022 per partecipare al bando di concorso per titoli ed esame, pubblicato dalla Fondazione Alghero per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato da ascrivere alla II fascia- II livello (ex livello C1 – parametro 121,47) del CCNL Federculture – per il profilo professionale di Operatore Turistico per la Grotta di Nettuno. I candidati devono aver compiuto almeno 18 anni, possedere il diploma di scuola media secondaria conseguito in corso di studi di durata almeno quinquennale, o titolo di studio equipollente per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea ed avere adeguata conoscenza, certificata (livello B2 o superiore), della lingua inglese.

Le candidature dovranno essere presentate – corredate dalla documentazione richiesta – entro e non oltre il giorno 10/11/2022, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo selezioni@pec.edugov.it . Si precisa che, per la validità della domanda, la casella PEC da cui viene inoltrata la richiesta di partecipazione al concorso deve essere intestata esclusivamente al candidato. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice, né da altra casella PEC non intestata al candidato. ll bando di concorso, insieme a tutti i documenti necessari, sono pubblicati sul sito della Fondazione sezione Avvisi e Bandi, sull’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso e sul sito del Comune di Alghero.