Circonvallazione: ostacoli superati, avanti con l’opera: parla Peru |video

ALGHERO – E’ da svariati anni una delle opere attese per chi vive e frequenta Alghero: la circonvallazione. Un tratto viario che andrà a collegare il sud della città con il nord (da viale della Resistenza all’ingresso del Carmine) e, se si riuscirà, pure oltre fino ad arrivare all’aeroporto. Questo il disegno originario. Ma, per adesso, sarebbe sufficiente arrivare almeno a quella porzione di opera già in in via di definizione che permetterà, finalmente, di deviare il traffico fuori dal centro e verso la nuova arteria agli attuali “imbuti” che si creano in quel tracciato cittadino che va da viale Barracu, via Aldo Moro e poi Carmine e Pietraia, etc. Sull’intervento che, pare sia vicino al suo atteso traguardo, abbiamo sentito l’assessore Antonello Peru.