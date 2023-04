Protesta Nord Ovest, “Governo e Regione dare le risposte attese”

ALGHERO – Grande partecipazione questa mattina all’aeroporto di Alghero. Insieme sindaci, rappresentanti delle istituzioni, sindacati e organizzazioni di categoria, il mondo imprenditoriale e cittadini comuni per sostenere con determinazione le rivendicazioni di un territorio intero che chiede con forza maggiore attenzione. Al centro della manifestazione unitaria, che ha visto la presenza della Regione con l’assessore Antonio Moro, consiglieri e il presidente del Consiglio Michele Pais e i consiglieri regionali Marco Tedde e Gianfranco Ganau. Un tema fondamentale per tutti i sardi, il ponte aereo che deve collegare l’Isola al continente ma anche le infrastrutture interne come la Sassari-Alghero, che aspetta di essere completata con celerità. Perché la mobilità è uno dei diritti fondamentali dei Sardi.