Alghero: potenziata apertura uffici Scelta e revoca

SASSARI – In seguito al pensionamento del dottor Antonio Italo Mario Cocco, il Distretto socio-sanitario di Alghero comunica alla popolazione che per far fronte alle esigenze dell’utenza, ha stabilito di potenziare l’attività allo sportello dell’Ufficio scelte e revoche di Alghero.

Nella settimana dal 03 al 07 aprile, oltre al potenziamento degli sportelli aperti al pubblico con personale dedicato, i nuovi orario dell’Ufficio Scelta e revoche saranno i seguenti: lunedì e mercoledì, dalle ore 08.30 alle 17.30 (orario continuato), martedì e giovedì, dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e venerdì, dalle ore 08.30 alle 15.30 (orario continuato)