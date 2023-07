Promozione, botto di mercato dell’Alghero: arriva Giuseppe Meloni

ALGHERO – L’Alghero si regala un grande colpo di mercato. Alla corte dei giallorossi arriva uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni: ecco Giuseppe Meloni. Il curriculum. Classe 1985, il nuovo attaccante dell’Alghero arriva da una stagione conclusa a suon di gol con la maglia del Budoni. 33 quelli messi a segno, l’ultimo dei quali decisivo, nei play-off nazionali di Eccellenza, per il ritorno della formazione gallurese in serie D. A proposito di promozioni, è uno specialista considerando che ne ha conquistato ben dieci, vincendo tre campionati di serie D consecutivi (con Torres, Savoia e Akragas). Nella stagione 2015/2016, culminata con la vittoria dei play-off di serie D, con la maglia del Fondi è stato l’attaccante più prolifico d’Italia (26 gol in 28 partite). Nel 2018/19, invece, ha portato in serie D il Muravera mettendo a segno 42 gol in campionato e 9 in Coppa Italia.

Obiettivi importanti. Un curriculum di tutto rispetto per uno degli attaccanti più forti in circolazione, strappato alla concorrenza di squadre di serie D ed Eccellenza. Un botto di mercato, dopo quello altrettanto importante con Joel Baraye, che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, le grandi ambizioni del club giallorosso guidato dal presidente Andrea Pinna.

Parla Meloni. Ecco le prime parole del nuovo attaccante giallorosso: «Ho accettato con convinzione la proposta dell’Alghero perchè mi ha voluto fortemente sin da subito. C’è un grande progetto dietro e scendere di categoria non mi spaventa assolutamente anche perché l’obiettivo è portare subito l’Alghero in Eccellenza. Darò il massimo per cercare di non deludere le aspettative e regalare a questa piazza e a questa società il palcoscenico che merita».

Il presidente giallorosso Andrea Pinna è entusiasta per il grande colpo di mercato: «Meloni è un giocatore che sposta gli equilibri e sul quale a fari spenti il nostro diesse Alessandro Piras ha lavorato da diverso tempo, fino a strappargli un convinto “sì”. È la ciliegina sulla torta che ci siamo regalati e che farà gola a tanti: son convinto che Giuseppe sarà in grado di ripagare la nostra fiducia a suon di goal. Il nostro mercato però, non si chiude qui: ad un gruppo prettamente algherese – ben 15 giocatori – affiancheremo qualche altro tassello per dare al mister Giandon una rosa più che adeguata per ambire alla vittoria del campionato».