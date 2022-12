Problemi con l’Arst? Fatevi sentire con la Regione”

ALGHERO – “Nell’ultimo consiglio comunale, con voto unanime dell’intero consiglio, è stato votato e approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco a fare pressione sull’Arst affinché migliori e potenzi i servizi su Alghero. È un’iniziativa lodevole e condivisibile, ma essa apre una riflessione importante sul peso che una città turistica come Alghero e anche la sua amministrazione ha nei confronti dell’Arst.

Ancora di più quanto l’Arst sia sensibile nei confronti di una cittadina turistica come Alghero.

Ciò che capiamo da questa situazione è che il peso sembra essere nullo. Abbiamo molti dubbi che un ordine del giorno possa cambiare le cose e questo non deve servire a lavare la coscienza di chi invece dovrebbe chiedersi se avere un’amministrazione regionale amica (così si è sempre dichiarata), sia servito effettivamente qualcosa. A noi pare di no e anzi pensiamo che sia giunto il momento di iniziare a prendere le distanze da questo modo di fare, anche se non pensiamo succederà”.

Mimmo Pirisi Capogruppo PD Alghero