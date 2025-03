Presentazione voli estivi: Olbia vola sui mercati forti, Alghero punta ancora all’Est

ALGHERO – Come anticipato dall’Unione, rispetto alla programma dei voli estivi, Olbia surclassa Alghero. A fronte di due nuove destinazioni, ancora una volta con due città dell’Est Europa (Sofia e Belgrado), l’aeroporto Costa Smeralda si rafforza sui mercati esteri con maggiore capacità di spesa ovvero Francia e Inghilterra, con la Germania le tratte sono già frequenti. Olbia avrà, addirittura, cinque collegamenti con Londra che in alta stagione saranno addirittura quotidiani. Poi ci saranno, sempre dallo scalo della Gallura voli per Olanda, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Spagna, Austria, Belgio, Norvegia, Grecia, etc. Mentre Alghero avrà l’esclusiva delle destinazioni con Slovacchia, Ungheria e Romania con anche il ritorno del volo per Parigi.

Salta agli occhi, ancora una volta, come Olbia si stia sempre più rivolgendo, ed evidentemente ci sono le risposte ai vari feedback, verso i mercati più forti da punto di vista commerciale, economico e dunque turistico. Una scelta che, è evidente, sta pagando e che è collegata alla crescita della Città, Territorio, servizi e anche della promozione ed eventi che hanno una caratura sempre più di richiamo internazionale.