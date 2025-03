“Per il bene di Alghero, aiutateci a darvi una mano: portate atti in Consiglio!”

ALGHERO – “Dateci una mano a darvi una mano, per il bene degli algheresi, famiglie, imprese, professionisti, attività, noi vogliamo contribuire alla migliore definizione di atti e delibere, ma se non portate poco o niente in Consiglio e se la Giunta e le Commissioni non producono provvedimenti, l’Amministrazione si trova ferma e questo è un grave problema per tutti”. Queste le parole dell’ex-sindaco Marco Tedde riguardo l’esigua, per usare un eufemismo, produzione da parte dell’attuale macchina politico – amministrativa guidata dal sindaco Cacciotto.

“Anche oggi, così come le ultime volte, ci troviamo davanti diversi punti all’ordine del giorno che, però, sono tutte mozioni, interrogazioni e ordini del giorno in capo all’opposizione e a qualche consigliere comunale di maggioranza che, diciamo, ha una visione ampia rispetto ai suoi colleghi, ma di fatto gli atti e provvedimenti amministrativi sono quasi inesistenti” e ancora il capogruppo di Forza Italia che ha ribadito, anche in maniera energica il suo appello che poi è quello di chi vuole che Alghero cresca e crei sviluppo e benessere “ripeto, aiutateci a darvi una mano a dare una mano alla Città, per esempio oggi sia per il Consiglio sia per la Commissione di questa mattina non sono stati rispettati i tempi regolamentari e questo non ci permette di poter lavorare e di svolgere il nostro ruolo, sempre per il bene della Città, per favore, datevi una mossa”.