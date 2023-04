presentazione ufficiale del Gin Soero ad Alghero

ALGHERO – Grande festa per la presentazione ufficiale di Soero avvenuta ad Alghero, la città dove il nuovo gin nasce grazie all’idea del giovane imprenditore Dario Olmeo. Centinaia hanno preso parte al party esclusivo dedicato al settore Beverage che si è tenuto lunedì scorso nella splendida terrazza dell’Hotel Catalunya che si affaccia sulla rada di Alghero, quella rada che ha, in un certo senso, ispirato Dario Olmeo nel creare il suo gin. Lunedì al Catalunya c’erano rappresentanti delle istituzioni, ma anche esperti del settore, barman, ristoratori, buyers e rappresentanti dell’imprenditoria locale e regionale che hanno voluto degustare il Soero Gin nei vari modi proposti dai bartender presenti nelle tre postazioni allestite sulla terrazza vista mare. Il saluto di apertura è stato fatto dalla vice sindaca di Alghero, Giovanna Caria, e dal presidente del consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais. Dopo è toccato a Dario Olmeo ringraziare gli ospiti e presentare la sua creazione con il mastro distillatore Christian Zamperoni.

Soero Gin, seppur presentato ad Alghero lunedì scorso, è sul mercato già dalla scorsa estate e, in poco tempo, si è imposto all’attenzione dei consumatori e degli esperti in tutta l’Italia vincendo diversi premi, alcuni di notevole importanza come BarAwards – Innovazione dell’anno 2021, BarItalia 2022 primo posto assoluto nella finale di Montecarlo e Brands Award 2022 nella categoria alcolici alla GDO week. Tra gli ospiti anche il giornalista di Bargiornale Rodolfo Guarnieri e Stefano Ceccarel, direttore commerciale di Mavolo, tra le aziende leader in Italia nella distribuzione di distillati.

Soero è un premium Gin distillato artigianalmente prodotto al 100% con ingredienti selezionati con cura che fanno sì che abbia una qualità eccellente ed un gusto distintivo. Ci ricorda i profumi e le fragranze regalate dalla natura, che ci fanno sognare, palpitare e godere a pieno della stagione calda amplificandone le emozioni. Il suo colore dorato luminoso, ci ricorda il sole simboleggiando la luce e la creatività. Un Gin che raggruppa più botaniche e va a celebrare diverse regioni dell’Italia. Valorizzato dal processo di distillazione risulta delicato, profumato ed unico nel suo genere. Nasce da una ricetta di 13 aromi con la volontà di distinguersi da tutti i gin già in commercio: Ginepro, Mirto, Rosa, Miele, Coriandolo, Lavanda, Arancia Viola, Cardamomo, Limone, Gelsomino, Pepe nero e Angelica. Uno stile fresco, armonioso, con vivaci note di agrumi, ben bilanciato con una finitura soave. Soero Gin è molto apprezzato e recensito dai più famosi Bartenders e Mixologists d’Italia. Soero Gin viene distillato e perfezionato nella Distilleria Zamperoni (un’azienda pluripremiata ,conosciuta da tre generazioni). Gin molto versatile adatto a tutti i tipi di cocktails o da degustare liscio e ben freddo.