Power Club Alghero brilla al Campionato powerlifting

ALGHERO – Eccellenti risultati per gli atleti agonisti della Power Club Alghero al 3° Campionato Natzionale Sardo di powerlifting, organizzato lo scorso fine settimana a Olbia dalla Sardinia Drug-Free Powerlifting Association (WDFPF). La competizione era inoltre valevole per le qualificazioni ai Mondiali e agli Europei. Silvia Spano si è classificata al primo posto nella categoria -55 kg nella specialità Squat. Nello Stacco da terra si sono cimentati in quattro: Antonio Garau ha conquistato il primo posto nella categoria Senior -67,5kg Equipped, facendo registrare inoltre il record assoluto; Raffaele Palazzolo si è classificato al primo posto nella categoria M1 -110kg Unequipped; Giuseppe Caria ha conquistato il primo posto nella M5 -90kg Unequipped; Andrea Marrosu è arrivato secondo nella categoria Senior -75kg Unequipped. Ottimi risultati dunque per la società algherese che ripagano dei tanti sacrifici e degli allenamenti settimanali in un periodo certamente non semplice causa pandemia. La Power Club Alghero guarda già ai prossimi impegni agonistici, confidando che presto le palestre possano riaprire i battenti.