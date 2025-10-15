“Posidonia, solita propaganda della Giunta Cacciotto: gli algheresi attendono fatti”

ALGHERO -“Anche oggi il solito “mantra” dell’ Amministrazione Cacciotto: libereremo le spiagge dalla Posidonia.” E’ da oltre un anno che sentiamo l’Amministrazione garantire che presto vedremo liberati dalla posidonia i siti di stoccaggio. Con obbiettivo e date che si allontanano regolarmente. Una propaganda stantia, alla quale mai gli algheresi si abitueranno. Il trattamento della posidonia spiaggiata siamo certi che grazie all’impianto progettato dalla precedente Amministrazione verrà prima o poi risolto. Ma crediamo sia arrivato il momento della serietà e della emarginazione degli annunci sterili in materia di opere pubbliche, impianti sportivi e azioni amministrative le più disparate”, lo hanno dichiarato Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo Consiliare di Forza Italia