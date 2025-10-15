“La Todde va cacciata per inadeguatezza politica e istituzionale”

CAGLIARI – “La Corte Costituzionale ha deciso, nessuna decadenza, come spiego e ripeto pubblicamente da un anno un voto popolare si ribalta con il voto popolare, serve la cacciata perché stanno svendono la Sardegna a speculatori e faccendieri, non per alchimie burocratiche, chiunque abbia perseguito, sbagliando, retrovie e vicoli ciechi deve prendere atto del fatto che il Consiglio Regionale, che piaccia o meno, è un organo tutelato dallo Statuto Sardo, di rango costituzionale, e come tale non può essere messo in discussione da leggi monche o ordinarie!