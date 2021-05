Posidonia, Nonne il “tuttologo” ci dia le soluzioni

ALGHERO – “L’ex consigliere Nonne, utile tuttologo kamikaze per ogni argomento, dice che la posidonia può esser stoccata fuori dalle Spiagge. Son contento che abbia trovato la soluzione ora aspetto che venga negli uffici e “spieghi” a funzionari e dirigenti la soluzione e anche la differenza tra una sentenza della corte costituzionale e una delibera di giunta regionale. Sarebbe più credibile se per anni non avesse fatto parte di quell amministrazione che per anni ha accumulato (senza colpe sia chiaro perché io l’onestà intellettuale non la perdo neanche per Nonne) posidonia nel piazzale del Punta Negra contribuendo alla creazione di un cumulo storico. Cumulo che l’anno scorso questa amministrazione con fondi e risorse proprie ha per metà smantellato, riposizionando la sabbia, e che continuerà a smantellare compatibilmente con le risorse disponibili in parte già stanziate. L’ uso degli impianti non è in discussione se non per la mancanza di fondi dettata da evidenti ulteriori priorità obbligate dal momento storico che attraversiamo (qualcuno glielo spieghi). In 5 anni non è riuscito neanche a mettere una pensilina per il tram a Santa Maria la Palma e chiede ad altri che un impianto da milioni di euro venga realizzato in poco tempo. Meno male che c è lui che ne sa”.

Andrea Montis, assessore all’ambiente Comune di Alghero