“Fate aprire i centri commerciali nei weekend”

MILANO – I rappresentanti delle Associazioni del Commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, hanno incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, Antonio Funiciello, Capo di Gabinetto del Presidente Mario Draghi, e Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, per discutere della riapertura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi all’interno dei centri commerciali.

Le prossime valutazioni del Governo in merito alle riaperture prenderanno sicuramente in considerazione le istanze della categoria per un’auspicabile riapertura nel breve termine. Questo incontro ha concluso una giornata di confronti con le principali forze politiche, che hanno manifestato significativo appoggio all’iniziativa promossa dalle Associazioni del settore e alle richieste avanzate, relative alla totale riapertura delle strutture fin da subito. La manifestazione organizzata questa mattina, che prevedeva di abbassare simbolicamente le saracinesche per alcuni minuti, ha registrato un’adesione pressoché totale dei punti vendita presenti nei 1.300 centri commerciali sul territorio nazionale