Portovesme, stop impianti: clamorosa protesta dei lavoratori

ALGHERO – Quattro lavoratori della Portovesme srl nel Sulcis sono saliti sulla ciminiera dell’impianto Kss a 100 metri di altezza per protestare contro la fermata di quasi tutti gli impianti della fonderia che vede a rischio 1.300 buste paga. Un comunicato dei lavoratori spiega che entro oggi dovevano essere presentate le soluzioni per evitare l’interruzione della maggior parte degli impianti, ma che finora non ci sono atti concreti. Da ieri è in corso anche un’assemblea permanente e un presidio dei lavoratori degli appalti davanti all’azienda

“Solidarietà ai lavoratori che hanno intrapreso questa iniziativa a difesa del lavoro. È evidente che il tema da risolvere è quello dell’energia, purtroppo registriamo nessun passo avanti delle istituzioni. Condividendo il documento dei lavoratori chiediamo com la massima urgenza un incontro con il ministro competente”. Emanuele Madeddu Filctem-Cgil, Vincenzo Lai Femca Cisl, Pierluigi Loi Uiltec Uil